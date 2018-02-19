Первый в мире магазин мультипротокольных приложений на основе блокчейн презентует Modex
Запуск первого в мире магазина мультипротокольных приложений на основе технологии блокчейн запланировала на 15 марта компания Modex (https://www.modex.tech/).
Гендиректор Modex Михай Иваску объявил об этом на недавнем форуме Paris Fintech Forum. Modex, основанная командой-разработчиком Moneymailme – это биржа интеллектуальных контрактов. Она позволяет создателям продуктов загружать и реализовывать их после тщательной проверки и аудита.
ICO компании Modex, согласно разработанной стратегии, намечено на 28 марта. ICO будет длиться 30 дней или до достижения верхней границы капитализации. Предварительные продажи в рамкахICO Modex уже начались, они доступны для взносов лицам, первым поддержавшим стартап.
После завершения ICO компания Modex начнет выпуск токенов Modex, основанных на Modex ERC20. Михай Иваску заявил, что технология блокчейн – решающий фактор в революции, которую намерена совершить Modex. По его словам, возможности для использования смарт-контрактов безграничны.