Рыбопромышленники ищут понимания со стороны главы государства
На 26 февраля запланировано проведение важнейшего для отечественной рыбной отрасли мероприятия — IV Всероссийского съезда рыбопромышленников.
Оно пройдет в стенах Центра международной торговли и отметится обсуждением актуальных вопросов развития отрасли. Также участники съезда, как ожидается, подведут итоги за период с 2012-го по 2017-й годы. Об этом рассказывает «Комсомолка».
Недавно главами ведущих отечественных рыбодобывающих компаний на имя Владимира Путина было отправлено открытое письмо. В нем они изложили просьбу к президенту — содействовать сохранению в текущем году базового принципа распределения квот на вылов рыбы и морепродуктов. Составители обращения также попросили главу государства о введении моратория, препятствующего внесению каких-либо изменений в этот принцип.
Мотивация письма следующая — рыбопромышленники опасаются, что отрасль может вернуться в «смутные времена». В начале 21-го века, в частности, вылов водных биологических ресурсов упал до исторического минимума, что привело к «захвату» внутреннего рынка импортом.