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Продолжаются оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход»

Новости


Госавтоинспекци города Саратова продолжает оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход», направленные на выявление и пресечение нарушений ПДД водителями в зоне пешеходных переходов, а также выявление и пресечение нарушений ПДД пешеходами.

Так за время проведения профилактического мероприятия, проводимого 16 февраля 2018 год инспекторами полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Саратову выявлено 155 правонарушений, из них:

- на основании ст. 12.18 КоАП РФ (невыполнение требования ПДД водителем уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом)- 75 нарушений;

- на основании ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом)- 80 нарушений.

В рамках мероприятия инспекторы по пропаганде ГИБДД г. Саратова провели акцию «Идем на зеленый свет!», в ходе которой проводили беседы с участниками дорожного движения, разъясняя необходимость соблюдения ПДД. Особое внимание инспекторы уделили юным пешеходам, напомнив о необходимости использования в темное время суток яркой одежды со световозвращающими элементами.

Так же ОПМ «Пешеход. Пешеходный переход» будет проводиться на территории города 20 февраля 2018 г.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части, имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, а также на регулируемых переходах при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, для того чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В тоже время обращаем внимание пешеходов на то, что следует знать и всегда соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

Водители и пешеходы! Берегите себя и своих близких, соблюдайте Правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге!