Мультимодальный туристический маршрут «поезд плюс автобус» из Саратова в Хвалынск запускается 24 февраля
Саратовская пригородная пассажирская компания (АО "Саратовская ППК") предлагает жителям и гостям Саратова и Саратовской области совершить туристическую поездку по новому мультимодальному маршруту на комфортабельном электропоезде и далее на автобусе в город Хвалынск.
24 февраля для любителей активного зимнего отдыха будет организован маршрут электропоезда от станции Саратов-1 до станции «Возрождение». Со станции «Возрождение» будет организован трансфер на автобусе непосредственно до мест отдыха в городе Хвалынск (парк-отель «Хвалынский» и парк-отдыха «Хвалынь»).
Отправление электропоезда из Саратова 24 февраля в 06:30 (по местному времени). Отправление электропоезда обратно со ст. Возрождение в 17:04 (по местному времени).
Стоимость проезда без учёта льгот составляет 565 рублей в одну сторону. Для отдельных категорий граждан действует система льгот на проезд пригородным железнодорожным транспортом. Провоз спортивного инвентаря бесплатно.
Принимаются заявки на перевозку организованных групп.
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Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8-927-100-92-33 и 8-908-551-11-10 или на сайте АО «Саратовская ППК»: www. saratovskayappk.ru