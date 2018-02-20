"Теремок" представил на "Золотой Арлекин" спектакли "Два путешествия Лемюэля Гулливера" и "Волк и семеро козлят"

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Саратовский театр кукол «Теремок» на фестивале будет представлен двумя постановками — «Два путешествия Лемюэля Гулливера» по пьесе Ежи Брошкевича и «Волк и семеро козлят» по мотивам русской народной сказки (пьеса Романа Сопко, Геннадия Шугурова).15 февраля жюри фестиваля во главе с народным артистом России Авангардом Леонтьевым посмотрели спектакль «Два путешествия Лемюэля Гулливера». 17 февраля − музыкальную сказку «Волк и семеро козлят».Оба спектакля театра, представленные в фестивальной программе, уже получили высокую оценку критиков и общественности. Спектакль для взрослого зрителя «Два путешествия Лемюэля Гулливера» в сентябре 2017 года вошёл в программу международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Театральные эксперты неоднократно писали о нём как об «очень серьёзной, глубокой работе… С достойным, сильным музыкальным сопровождением, точным, грандиозным художественным решением».«Волк и семеро козлят» − музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки, авторами инсценировки выступили артист Роман Сопко и главный режиссёр театра, заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров. Выпущенный в 2016 году, этот спектакль идёт на сцене каждый месяц и неизменно собирает аншлаги. И критики, и зрители соглашаются в том, что в этой постановке «Теремку» удалось «сделать старую сказку интересной и увлекательной, чтобы даже самые маленькие не отвлекались, не капризничали, а стали тем самым настоящим зрителем, которого так ждут в детском театре».Итоги фестиваля традиционно будут подведены и обнародованы в Международный день театра 27 марта 2018 года.