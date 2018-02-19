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15:37 | 19 февраля
Мультимодальный туристический маршрут «поезд плюс автобус» из Саратова в Хвалынск запускается 24 февраля
15:30 | 19 февраля
"Теремок" представил на "Золотой Арлекин" спектакли "Два путешествия Лемюэля Гулливера" и "Волк и семеро козлят"
14:19 | 19 февраля
Для саратовских школьников устроили киноканикулы
13:42 | 19 февраля
Первый в мире магазин мультипротокольных приложений на основе блокчейн презентует Modex
13:36 | 19 февраля
Рыбопромышленники ищут понимания со стороны главы государства
13:23 | 19 февраля
Саратовские энергетики ведут профилактические работы
12:09 | 19 февраля
Академдрама открывает выставку "Территория цвета"
11:07 | 19 февраля
"Вольские медведи" победили на Всероссийском турнире "Золотая шайба"
09:55 | 19 февраля
В Саратове обустраивают пешеходные переходы через железнодорожные пути
09:00 | 19 февраля
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Для саратовских школьников устроили киноканикулы

Новости
Для саратовских школьников устроили киноканикулы

Проект областного киновидеоцентра «Киноканикулы «На Рижской» продолжается. На этой неделе юных зрителей кинозала ждет встреча с удивительными сказочными героями.

На экране киновидеоцентра будут представлены:

20 февраля в 14.00 - отечественный полнометражный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» (6+), повествующий о чести, долге, верности и любви. Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.;

21 февраля в 14.00 – немецкий мультфильм «Трио в перьях» (6+). В центре сюжета ленты - приключения воробья, совы и попугая, ставших «братьями по несчастью». Троица отправляется в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере;

22 февраля в 12.00 - отечественный полнометражный мультфильм «Чудо-Юдо» (6+) – новинка областного киновидеоцентра. Сюжет киноленты разворачивается в «некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Однажды из соседнего царства пропадает Царевна Варвара, а на границе царства Еремея появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо.

Стоимость билета – всего 65 рублей!

Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.