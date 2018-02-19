Для саратовских школьников устроили киноканикулы
Проект областного киновидеоцентра «Киноканикулы «На Рижской» продолжается. На этой неделе юных зрителей кинозала ждет встреча с удивительными сказочными героями.
На экране киновидеоцентра будут представлены:
20 февраля в 14.00 - отечественный полнометражный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» (6+), повествующий о чести, долге, верности и любви. Главных героев мультфильма озвучили Иван Охлобыстин, Виктор Вержбицкий, Константин Карасик, Юлия Горохова и др.;
21 февраля в 14.00 – немецкий мультфильм «Трио в перьях» (6+). В центре сюжета ленты - приключения воробья, совы и попугая, ставших «братьями по несчастью». Троица отправляется в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере;
22 февраля в 12.00 - отечественный полнометражный мультфильм «Чудо-Юдо» (6+) – новинка областного киновидеоцентра. Сюжет киноленты разворачивается в «некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Однажды из соседнего царства пропадает Царевна Варвара, а на границе царства Еремея появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо.
Стоимость билета – всего 65 рублей!
Подробную информацию можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.