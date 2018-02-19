Саратовские энергетики ведут профилактические работы
Сегодня, 19 февраля, энергетики проводят работы по выявлению причины отклонения режима тепломагистрали от Саратовской ГРЭС по ул. Кузнечная от нормативных значений.
В течение дня на двух участках ул. Кузнечная, между ул. Радищева и Соборная и между ул. Комсомольская и Октябрьская, специалисты энергокомпании с помощью специальной техники и оборудования будут вести обследование участков городской теплосети. В случае обнаружения утечки теплоносителя, энергетики произведут дефектологическое обследование трубопровода и последующий ремонт. На время работ автомобильное движение будет закрыто. Ограничение тепловой энергии производиться не будет.
Энергокомпания приносит свои извинения за вынужденные неудобства и просит автомобилистов заранее спланировать маршрут своего передвижения.