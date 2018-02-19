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Академдрама открывает выставку "Территория цвета"

Новости / Культура
Академдрама открывает выставку "Территория цвета"

23 февраля в 17.30 часов в рамках проекта «Театральный вернисаж» в фойе театра состоится открытие выставки саратовских художников «Территория цвета».

В выставке принимают участие:

Андриевская Лидия, Башкатов Владимир, Боженко Татьяна, Васильев Алексей, Гвоздю Александр, Глубоков Борис, Гузекина Оксана, Драгункина Ирина, Дубовов Николай, Григорьева Людмила, Игошина Елена, Караваева Ольга, Карева Ольга, Колчина Надежда, Кондратьев Сергей, Кочеткова Ольга, Кубанкина Татьяна, Куделина Л, Куклина Ольга, Кушкумбаева Галия, Леонтьева Наталия, Лимур Ирина, Лисовая Елена, Лопухова Светлана, Лухманова Ольга, Лялина Елена, Мальцева Елена, Мамаева Наталия, Маханькова Людмила, Медведкина Валентина, Мельникова Анна, Милавина Марина, Морозов Владимир, Назаров Владимир, Наместников Юрий, Никитин Павел, Никулина Любовь, Палехина Елена, Панфёров Геннадий, Панфёрова Елена, Рогулина Наталия, Скомаровский Пётр, Слыщенко Елена, Солдатенко Андрей, Степанов Василий,Тацохина Екатерина, Тимофеев Павел, Федулова Екатерина, Хадад Игаль, Ханжов Андрей, Хачатурян Лаура, Чусляев Алексей, Шин Ирина, Шитова Надежда, Щербакова Татьяна, Яли Полина и др.

В 18.30 состоится спектакль «Условные единицы».

Выставка будет работать до 10 апреля 2018г.

Справки по телефону: 39-28-84.