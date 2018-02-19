"Вольские медведи" победили на Всероссийском турнире "Золотая шайба"
С 16 по 18 февраля 2018 года в Ледовом Дворце города Вольска проходил Всероссийский хоккейный турнир на призы клуба «Золотая Шайба» им. А.В. Тарасова, посвященный памяти земляка-Героя Советского Союза В.Г. Клочкова.
В соревнованиях приняли участие 6 команд юных хоккеистов 2003-2004 года рождения из Самары, Ульяновска, Саранска, Кузнецка, Балаково и Вольска.
Победителем соревнований стала команда хозяев «Вольские Медведи», второе место заняла команда «Мордовия» из города Саранска и третье - команда «Кристалл» из города Балаково.