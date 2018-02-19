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В Саратове обустраивают пешеходные переходы через железнодорожные пути
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В Саратове обустраивают пешеходные переходы через железнодорожные пути

Новости
В Саратове обустраивают пешеходные переходы через железнодорожные пути


В целях предупреждения случаев травмирования граждан в зоне движения поездов реконструкция проведена на остановочных пунктах Астраханский переезд, Комсомольский, Зуборезный и 860 км (пос. Юриш) Саратовского региона ПривЖД.

По информации службы корпоративных коммуникаций дороги, новые переходы оборудованы светофорами и динамиками, сигнализирующими о приближении поезда, дополнительным ограждением, зонами для накопления пешеходов, резинокордовым настилом, дополнительным наружным освещением, предупредительными плакатами и знаками безопасности. Специальная S-образная зона накопления предназначена для предотвращения быстрого выхода на железнодорожные пути и оценки ситуации для принятия решения о переходе через железнодорожные пути. Для удобства маломобильных граждан обустроены пандусы и нанесены тактильные полосы.

По оценке специалистов, в сутки через пешеходные переходы на остановочных пунктах Астраханский переезд, Комсомольский, Зуборезный и 860 км (пос. Юриш) проходят около 12 тыс. человек.

Пешеходные переходы через железнодорожные пути устанавливаются в местах интенсивного движения пешеходов, при отсутствии мостов или тоннелей.

Сообщается, что работу по предупреждению травматизма граждан в Саратовском регионе Приволжской магистрали планируется продолжить и в 2018 году. Запланировано обустройство пешеходного перехода на перегоне Саратов-1 – Трофимовский-1 852 км в зоне остановочного пункта «Вагонное депо».

Фото http://ti71.ru