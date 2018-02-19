В Калининске 11-летняя девочка погибла во время катания с горки
Организовано проведение доследственной проверки.
Трагедия произошла 17 февраля. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время девочка вместе с семьей отправилась кататься с горки на ледянках на окраину Калининска. Во время одного из спусков ребенок столкнулся с деревом. От полученных травм пострадавшая скончалась в карете «скорой медицинской помощи».
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость обеспечения безопасности детей во время участия в различных «зимних» играх и развлечениях, которые зачастую травмоопасны.
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