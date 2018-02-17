В Саратове уничтожено около 1800 кг польских груш
Санкционная продукция была обнаружена сотрудниками регионального Россельхознадзора в ходе рейда на одном из крупных рынков Саратова.
Как сообщили в ведомстве, всего в обороте находилось 1784 кг груш, происхождением из стран Евросоюза, а именно из Республики Польша. То есть, данная продукция в соответствии с законодательством запрещена к ввозу на территорию России. Происхождение продукции было подтверждено маркировкой на паллетах и упаковочной таре.
Фрукты были изъяты из оборота, упаковочная тара была опломбирована и оставлена под ответственное хранение владельца данной продукции.
16 февраля весь товар был уничтожен в установленном порядке в присутствии владельца на полигоне вывоза бытовых отходов в Энгельсе.
Фото http://www.udmgazeta.ru