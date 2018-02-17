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На портале «Госуслуги» зарегистрировался миллионный пользователь из Саратовской области

Новости
На портале «Госуслуги» зарегистрировался миллионный пользователь из Саратовской области

По сообщению регионального министерства экономического развития, на портале «Госуслуги» в начале нынешней недели зарегистрировался миллионный пользователь из Саратовской области.

«Всего к настоящему моменту доля «электронных граждан» составляет почти половину от всех жителей региона старше 14 лет. Прирост с начала 2018 года составил более 34 тысяч пользователей, — сообщила министр экономики области Юлия Швакова. — Спрос на госуслуги в электронном виде растет постоянно, что говорит о высокой востребованности проекта и его ориентированности на обычного пользователя. Дополнительным стимулом, конечно, является и возможность сэкономить, например на госпошлине или штрафах ГИБДД».

Напомним, работа по координации работы портала и привлечению граждан к пользованию госуслугами в электронном виде с конца 2016 года ведется министерством экономики области. К настоящему моменту в электронный вид переведено 150 региональных и по 20 типовых услуг в каждом из 42 районе области. С начала 2018 года с портала «Госуслуги» было подано уже более 87 тысяч заявок на оказание региональных услуг.

Для граждан запущен механизм упрощенной регистрации: в области открыто 556 центров (в начале 2016 года — 160) регистрации граждан на портале госуслуг. Они работают на базе всех обособленных подразделений МФЦ, подразделений Управления Пенсионного Фонда России по Саратовской области, центров социальной защиты населения области, центров занятости населения, территориальных отделений Управления ЗАГС Правительства области, учреждений здравоохранения, районных администраций, отделений «Почты России» и отдельных подразделений МВД, банков и т.д.