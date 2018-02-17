В праздничные дни февраля изменяется расписание пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
В связи с предстоящими февральскими праздниками в Саратовском регионе Приволжской железной дороги изменяется расписание пригородных поездов.
На 21 февраля назначается пригородный поезд № 6518 сообщением Саратов-1 -Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;
На 22 февраля назначаются следующие пригородные поезда
- № 6517 сообщением Красный Кут-Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20;
- № 6518 сообщением Саратов - Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;
- № 6520 сообщением Красный Кут - Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 18:07, прибытие на ст. Александров Гай в 20:38;
- № 6022 сообщением Саратов-1-Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 16:44, прибытие на ст. Ершов в 19:44;
- № 6024 сообщением Ершов-Озинки, отправление со ст. Ершов в 20:10, прибытие на ст. Озинки в 22:11.
На 23 февраля назначается следующие пригородные поезда:
- № 6519 сообщением Александров Гай-Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 02:28, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00.
- № 6517 сообщением Красный Кут-Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20;
- № 6023 сообщением Озинки - Ершов, отправление со ст. Озинки в 01:51, прибытие на ст. Ершов в 03:51;
- № 6021 сообщением Ершов - Саратов-1, отправление со ст. Ершов в 04:13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:02.
На 23 февраля отменяются следующие пригородные поезда:
- № 6022 сообщением Саратов-1-Ершов, отправление со ст. Саратов-1 в 16:44, прибытие на ст. Ершов в 19:44;
- № 6024 сообщением Ершов - Озинки, отправление со ст. Ершов в 20:10, прибытие на ст. Озинки в 22:11;
- №6518 сообщением Саратов - Красный Кут, отправление со ст. Саратов-1 в 15:40, прибытие на ст. Красный Кут в 17:57;
- № 6520 сообщением Красный Кут - Александров Гай, отправление со ст. Красный Кут в 18:07, прибытие на ст. Александров Гай в 20:38.
На 24 февраля отменяются следующие пригородные поезда:
-- № 6023 сообщением Озинки - Ершов, отправление со ст. Озинки в 01:51, прибытие на ст. Ершов в 03:51;
№ 6021 сообщением Ершов - Саратов-1, отправление со ст. Ершов в 04:13, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:02;
- № 6519 сообщением Александров Гай - Красный Кут, отправление со ст. Александров Гай в 02:28, прибытие на ст. Красный Кут в 05:00.
- № 6517 сообщением Красный Кут - Саратов, отправление со ст. Красный Кут в 05:10, прибытие на ст. Саратов-1 в 07:20.
Время отправления и прибытия поездов – московское.