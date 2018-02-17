17 Февраля 2018 04:51 СУББОТА
Новости
18:00 | 16 февраля
В Саратове уничтожено около 1800 кг польских груш
17:15 | 16 февраля
На портале «Госуслуги» зарегистрировался миллионный пользователь из Саратовской области
16:30 | 16 февраля
В Саратове реализуется проект "Открой Россию!"
15:19 | 16 февраля
В праздничные дни февраля изменяется расписание пригородных поездов в Саратовском регионе ПривЖД
14:31 | 16 февраля
Открылась выставка «Волга и Янцзы - великие реки дружбы»
13:41 | 16 февраля
В Саратове впервые выступит известный виолончелист Борис Андрианов
12:23 | 16 февраля
Спортсмены и общественники напишут ЕГЭ
11:30 | 16 февраля
Работники Саратовского НПЗ приняли участие во Всероссийском форуме «Наставник-2018»
10:49 | 16 февраля
В Саратовской области внедряется проект "Бережливая поликлиника"
09:58 | 16 февраля
27-летний саратовец незаконно проник в квартиру девушек, чтобы познакомиться
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратове реализуется проект "Открой Россию!"

Новости


Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация фотовыставки в рамках проекта «Открой Россию!».

На выставке представлено около 60 фотографий, сделанных Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Марксе, Балакове, Саратове. Это необычные неожиданные ракурсы и «маленькие истории», ландшафты и музейные артефакты, архитектура - как современная, так и «исчезающая», дореволюционная, индустриальные объекты. Основные съёмки проводились осенью и зимой 2017-2018 годов. В экспозицию включены работы пяти фотохудожников: Эдварда Давтяна, Николая Шадрина, Максима Горбунова, Елены Шевченко, Елены Примаверы.

Поволжье, Саратовская область — стартовый регион проекта «Открой Россию». Проект отличают высокопрофессиональный уровень фото- и видеосъемки, в том числе с высоты птичьего полета, а также системное сотрудничество со специалистами - краеведами и историками. Некоторые фотографии уже демонстрировались на выставочных площадках Хвалынска и Красноармейска.

Формат проекта «Открой Россию» находится на стыке журналистики, регионоведения, культурологии.

Уже сейчас фотографы, дизайнеры, программисты, мастера цифровой видеосъёмки, опытные редакторы, краеведы и историки из вузов, музеев и библиотек, увлеченные люди в рамках единой команды проекта «на местах» принимают живое участие в составлении современной «медийной летописи» родного края.

Выставка будет работать до середины марта.