В Саратове реализуется проект "Открой Россию!"

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На выставке представлено около 60 фотографий, сделанных Вольске, Хвалынске, Красноармейске, Марксе, Балакове, Саратове. Это необычные неожиданные ракурсы и «маленькие истории», ландшафты и музейные артефакты, архитектура - как современная, так и «исчезающая», дореволюционная, индустриальные объекты. Основные съёмки проводились осенью и зимой 2017-2018 годов. В экспозицию включены работы пяти фотохудожников: Эдварда Давтяна, Николая Шадрина, Максима Горбунова, Елены Шевченко, Елены Примаверы.Поволжье, Саратовская область — стартовый регион проекта «Открой Россию». Проект отличают высокопрофессиональный уровень фото- и видеосъемки, в том числе с высоты птичьего полета, а также системное сотрудничество со специалистами - краеведами и историками. Некоторые фотографии уже демонстрировались на выставочных площадках Хвалынска и Красноармейска.Формат проекта «Открой Россию» находится на стыке журналистики, регионоведения, культурологии.Уже сейчас фотографы, дизайнеры, программисты, мастера цифровой видеосъёмки, опытные редакторы, краеведы и историки из вузов, музеев и библиотек, увлеченные люди в рамках единой команды проекта «на местах» принимают живое участие в составлении современной «медийной летописи» родного края.Выставка будет работать до середины марта.