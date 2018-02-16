Открылась выставка «Волга и Янцзы - великие реки дружбы»

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Это совместный проект музеев Приволжского федерального округа и китайской провинции Хунань. Проект был инициирован музеем «Ленинский мемориал» города Ульяновска и направлен на развитие связей между внутренними регионами России и Китая. Фотоматериалы для него были предоставлены музеями Астрахани, Волгограда, Саратова, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар. Выставка знакомит с культурным многообразием и историческими традициями двух стран и народов, населяющих бассейны двух великих национальных рек - Волги и Янцзы.Полноправными партнерами проекта можно считать многих жителей Саратова. Чтобы выставка стала более информативной и привлекательной, мы попросили саратовцев дополнить ее своими семейными раритетами. Наши земляки с удовольствием откликнулись и предоставили музею фотографии и документы, рассказывающие о разносторонних связях наших стран, а также вещи 1950-60-х годов, произведенные в Китае. Это чайные и кофейные сервизы, вазы, веера и зонтики, статуэтки, письма, почтовые карточки и иллюстрированные альбомы, книжные закладки и многое другое.На выставке представлены и материалы из фондов Саратовского областного музея краеведения. Среди них письма юной китаянки, адресованные А.Л. Смурыгиной-Пушкиной, которая в 1930-х гг. была одной из первых женщин-трактористок Нижне-Волжского края. Экспонируется письмо с благодарностью советским специалистам и летчикам экспедиции по борьбе с саранчой от шестиклассников одной из китайских школ. Уникальным экспонатом является вышитое знамя, которое вручили советским специалистам за помощь в преодолении стихийного бедствия – нашествия саранчи. Среди материалов из фондов музея гобелены с портретами В.И. Ленина и Мао Цзэдуна, акварели и репродукции, посуда с изображением традиционных китайских сюжетов, веера и многое другое.Выставка будет работать до середины марта.