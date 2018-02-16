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В Саратове впервые выступит известный виолончелист Борис Андрианов

Новости / Культура
В Саратове впервые выступит известный виолончелист Борис Андрианов

Концерты пройдут 17 февраля 2018 года в 17:00 в Петровском зале музея имени А.Н.Радищева (Радищева, 39) и 18 февраля в областной филармонии.

Борис Андрианов - один из ведущих виолончелистов мира, профессор Московской государственной консерватории, художественный руководитель первого российского виолончельного фестиваля «Vivacello», художественный руководитель проекта «Поколение звезд».

Он много гастролирует как в России, так и за рубежом, дает сольные концерты, выступает с симфоническими и камерными оркестрами, среди которых оркестр Мариинского театра, Израильский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, камерный оркестр Берлина, Российский национальный оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии и камерный оркестр Вены. Известный виолончелист выступал с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Владимир Федосеев, Александр Ведерников, Василий Петренко, Джанандреа Нозеда, Роман Кофман и другие.

По информации пресс-службы Радищевского музея, в исполнении Бориса Андрианова прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Джованни Соллима, Золтана Кодая.