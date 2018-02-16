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Спортсмены и общественники напишут ЕГЭ

Новости
Спортсмены и общественники напишут ЕГЭ


20 февраля Саратовская область присоединится ко Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».

По информации министерства образования региона, в этот день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода через рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ), как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.

В акции примут участие известные спортсмены, члены регионального правительства, представители общественности.

Фото http://www.soyuz.by