Спортсмены и общественники напишут ЕГЭ
20 февраля Саратовская область присоединится ко Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».
По информации министерства образования региона, в этот день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от прохода через рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.
На мероприятии можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ), как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку.
В акции примут участие известные спортсмены, члены регионального правительства, представители общественности.
Фото http://www.soyuz.by