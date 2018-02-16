Работники Саратовского НПЗ приняли участие во Всероссийском форуме «Наставник-2018»

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От ПАО «Саратовский НПЗ» (входит в ПАО «НК «Роснефть») участие в работе форума приняли начальник исследовательской лаборатории испытательной лаборатории – управления контроля качества Елена Шамина (на фото - слева), ее коллега - начальник товарной лаборатории Людмила Подгорная (на фото - справа) и заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Наталия Балась.По итогам 2017 года Е.Шамина и Л.Подгорная были признаны лучшими наставниками предприятия. Они не только сами отлично освоили профессию, но и умеют передавать свой опыт и знания другим. Например, в прошлом году обученная ими лаборант химического анализа Саратовского НПЗ Вероника Шамсутдинова заняла первое место в финале корпоративного смотр-конкурса «Лучший по профессии-2017» среди дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», а ее коллега Марина Петрович стала бронзовым призером Национального чемпионата сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech 2017.Участие в Первом всероссийском форуме «Наставник-2018» приняли более 10 тысяч наставников, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов государственной власти, а также сотрудников некоммерческих и образовательных учреждений из всех регионов России. Модераторами мероприятия выступили специальный представитель Президента РФ по международному межкультурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина. Организатором форума выступило Агентство стратегических инициатив.- Программа форума была очень насыщенной и интересной, - поделилась впечатлениями Елена Шамина. – Мы получили массу новых полезных знаний, которые обязательно будем использовать в своей работе наставников. Ведь, как известно, чтобы эффективно обучать других, надо постоянно учиться самому, а возможностей для этого на форуме было очень много. Приобретенные на нем опыт и знания уникальны.На Саратовском НПЗ корпоративная программа наставничества реализуется более 4-х лет. За принятыми на завод молодыми специалистами и рабочими, закрепляется наставник - опытный высококвалифицированный работник, который передает свои знания и опыт, знакомит с оборудованием, технологиями, способствует формированию взаимоотношений в коллективе и помогает быстрее адаптироваться на предприятии. В настоящее время 165 высококвалифицированных работников завода являются наставниками.