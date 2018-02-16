В Саратовской области внедряется проект "Бережливая поликлиника"

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По информации министерства здравоохранения области, проект реализуется в нашем регионе с 2017 года. "Пионерами" Саратовская городская поликлиника №2 и Саратовская городская детская поликлиника №2. Сегодня проект внедряется в 14 поликлиниках, подведомственных региональному минздраву, в том числе в 4 детских медицинских учреждениях. В них для улучшения были выбраны следующие направления работы: регистратура, проведение диспансеризации, прием врачей терапевтов и педиатров, забор крови в целях сокращения очередей и ожидания приема.Как пояснили в министерстве, "Бережливые технологии" помогают решать проблему очередей в регистратуру и перед кабинетами врачей за счет внедрения новых интернет-технологий, создания call-центров, оптимизации регламента работы регистраторов. В настоящее время в поликлиники можно записываться через портал Госуслуг и через инфомат в холле учреждений.В результате внедрения "бережливых технологий" сокращается время ожидания приема врача и увеличивается продолжительность непосредственного контакта врача с пациентом. Благодаря проекту в поликлиниках создаются комфортные условия для пациентов и медицинского персонала.На сегодняшний день во взрослых поликлиниках время посещения регистратуры сокращается в среднем в 1,5 раза, в детских поликлиниках - почти в 2 раза, время приема детей с острой патологией - в 1,6 раза за счет сокращения времени ожидания.Сообщается, что до конца 2018 года в проект "Бережливая поликлиника" будут вовлечены практически все детские и около 20% взрослых поликлиник области.Фото http://www.ogirk.ru