27-летний саратовец незаконно проник в квартиру девушек, чтобы познакомиться
В отношении незваного гостя возбуждено уголовное дело.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь со 2 на 3 февраля подозреваемый распивал спиртное в гостях у приятеля. Тот ему рассказал, что этажом выше проживают две молодые девушки. Тогда 27-летний мужчина, желая познакомиться с ними, незаконно проник в квартиру к последним. Увидев незваного гостя, хозяйка квартиры обратилась в правоохранительные органы, в результате чего злоумышленник был обнаружен полицейскими на месте преступления.
По факту незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержанный дал признательные показания. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
Фото https://advocate-office.com