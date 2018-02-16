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Саратовцев приглашают на фольклорный праздник "Веселая масленица!"

Новости / Культура
Саратовцев приглашают на фольклорный праздник "Веселая масленица!"


Мероприятие пройдет 18 февраля в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки.

"Масленица - один из самых веселых и любимых в народе праздников, уходящий своими корнями в глубокую древность. Многочисленные обычаи и обряды которого через века дошли до наших дней. Они, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, сегодня отражают вековые традиции Руси", - анонсируют мероприятие организаторы, которые познакомят гостей вечера с историей праздника.

В программе - выступление лауреата IV Всероссийского конкурса "Святая Русь" ансамбля народной песни "Благодать" (художественный руководитель – кандидат искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова Ирина Егорова).