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Вынесен приговор пожилой жительнице Самойловского района

Новости / ЧП
Вынесен приговор пожилой жительнице Самойловского района

52-летний мужчина осужден на 12 лет.

Преступление было совершено 10 ноября прошлого года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в тот день осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом 72-летней женщины, чтобы встретиться с ее сыном. Последнего дома не оказалось. Тогда между гостем и хозяйкой жилища стал развиваться возникшей ранее конфликт, в ходе которого женщина якобы оскорбила его. В связи с этим мужчина достал имеющийся у него ножом и нанес им пенсионерке множественные удары. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник скрылся. Затем он избавился от орудия преступления и своей одежды, на которой были следы крови потерпевшей. Спустя некоторое время домой вернулся сын погибшей и, обнаружив ее тело, сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Уже вскоре сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемого, который, кстати, ранее был неоднократно судим, в том числе, трижды за умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Впоследствии задержанный подтвердил свою причастность к убийству пенсионерки и рассказал об обстоятельствах его совершения. Более того, он указал, где спрятал одежду, в которой находился в момент совершения преступления.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Фото https://proufu.ru