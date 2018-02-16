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В Балакове состоялась акция «Шаг к здоровью»

Новости / Здоровье
В Балакове состоялась акция «Шаг к здоровью»


Мероприятие провели специалисты областного центра медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава.

Акция прошла в торговом центре «Оранж». Как рассказали в министерстве здравоохранения, медики измерили посетителям торгового центра артериальное давление, рассказали об аспектах здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний. Кроме того, в рамках объявленного президентом страны Года добровольца и волонтера студенты Балаковского медицинского колледжа провели среди посетителей торгового центра тематическое анкетирование. Всего в акции приняло участие более 150 человек.

В областном центре медицинской профилактики пообещали, что мероприятия профилактической направленности будут продолжены.

Фото https://dominionridgedentistry.com