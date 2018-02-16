В Балакове состоялась акция «Шаг к здоровью»
Мероприятие провели специалисты областного центра медицинской профилактики при поддержке регионального минздрава.
Акция прошла в торговом центре «Оранж». Как рассказали в министерстве здравоохранения, медики измерили посетителям торгового центра артериальное давление, рассказали об аспектах здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний. Кроме того, в рамках объявленного президентом страны Года добровольца и волонтера студенты Балаковского медицинского колледжа провели среди посетителей торгового центра тематическое анкетирование. Всего в акции приняло участие более 150 человек.
В областном центре медицинской профилактики пообещали, что мероприятия профилактической направленности будут продолжены.
Фото https://dominionridgedentistry.com