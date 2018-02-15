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На территории области ликвидировано 14 очагов бешенства

Новости
На территории области ликвидировано 14 очагов бешенства


За январь текущего года ветеринарной службой выполнено 127,2 тысячи вакцинаций животных против опасного заболевания.

По информации управления ветеринарии правительства области, в связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов бешенства с 19 января отменен карантин в поселке Горный (Краснопартизанский район), с 24 января - в селе Казачака (Калининский район), с 29 января - на территориях вблизи города Новоузенска и села Александров Гай. В феврале ограничения сняты в поселке Лесной (Ершовский район), селе Августовка (Новоузенский район), на территории крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 1,5 км северо-западнее с.Интернациональное Краснокутского района, города Аткарска и на части природной территории, расположенной в 20 км юго-западнее данного города, в селах Подлесное Марксовского района, Лавровка Краснокутского района, а также в селахСтепное (Советский район), Пригорки и Холманка (Перелюбский район), Ленинский (Озинский район).

Специалистами областной государственной ветеринарной службы в период действия ограничений приняты все меры, предусмотренные правилами борьбы с бешенством. Проведена вакцинация восприимчивого поголовья, информационно-разъяснительная работа с населением о правилах защиты от заболевания. Останки инфицированных животных уничтожены безопасным способом. Территории очагов подвергнуты дезинфекции.

С момента отмена карантина в указанных пунктах разрешен ввоз и вывоз животных.

Кроме того, в текущем году расширена зона вакцинации домашних и сельхозживотных против опасного вируса. Так, за январь текущего года ветеринарной службой выполнено 127,2 тысячи вакцинаций животных против опасного заболевания. В том числе, привито 14,7 тыс. собак и 14,4 тыс. кошек.

Фото https://riamo.ru