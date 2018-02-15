На территории области ликвидировано 14 очагов бешенства

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По информации управления ветеринарии правительства области, в связи с выполнением в полном объеме мероприятий по ликвидации очагов бешенства с 19 января отменен карантин в поселке Горный (Краснопартизанский район), с 24 января - в селе Казачака (Калининский район), с 29 января - на территориях вблизи города Новоузенска и села Александров Гай. В феврале ограничения сняты в поселке Лесной (Ершовский район), селе Августовка (Новоузенский район), на территории крестьянского фермерского хозяйства, расположенного в 1,5 км северо-западнее с.Интернациональное Краснокутского района, города Аткарска и на части природной территории, расположенной в 20 км юго-западнее данного города, в селах Подлесное Марксовского района, Лавровка Краснокутского района, а также в селахСтепное (Советский район), Пригорки и Холманка (Перелюбский район), Ленинский (Озинский район).Специалистами областной государственной ветеринарной службы в период действия ограничений приняты все меры, предусмотренные правилами борьбы с бешенством. Проведена вакцинация восприимчивого поголовья, информационно-разъяснительная работа с населением о правилах защиты от заболевания. Останки инфицированных животных уничтожены безопасным способом. Территории очагов подвергнуты дезинфекции.С момента отмена карантина в указанных пунктах разрешен ввоз и вывоз животных.Кроме того, в текущем году расширена зона вакцинации домашних и сельхозживотных против опасного вируса. Так, за январь текущего года ветеринарной службой выполнено 127,2 тысячи вакцинаций животных против опасного заболевания. В том числе, привито 14,7 тыс. собак и 14,4 тыс. кошек.Фото https://riamo.ru