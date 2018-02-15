В водоеме на территории Хвалынского района погиб ребенок
По данному факту следственным отделом по городу Балаково организовано проведение доследственной проверки.
Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, трагедия произошла 14 февраля в одном из сел района. Предположительно, днем 8-летний мальчик вышел погулять рядом с домом и не вернулся. Обеспокоенный отец ребенка отправился на его поиски и спустя некоторое время обнаружил сына без признаков жизни в водоеме на территории села.
- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, следователи выясняют предназначение указанного водоема (естественный или искусственно созданный). По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в управлении.
Фото http://www.province.ru