15 Февраля 2018 16:52 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:32 | 15 февраля
В Балакове состоялась акция «Шаг к здоровью»
14:40 | 15 февраля
На Саратовском НПЗ стартовали спортивные соревнования
14:21 | 15 февраля
На территории области ликвидировано 14 очагов бешенства
13:11 | 15 февраля
В водоеме на территории Хвалынского района погиб ребенок
12:18 | 15 февраля
Своим мнением о клиниках и врачах России поделились на портале «ПроДокторов» более 750 тысяч пациентов
11:25 | 15 февраля
Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали уверенную победу над московским "УОР №2"
10:20 | 15 февраля
Полицейскими изъята крупная партия алкогольной продукции
09:12 | 15 февраля
Саратов отмечает День вывода советских войск из Афганистана
18:00 | 14 февраля
Киновидеоцентр организует показ в районных Домах культуры мультфильма "Чудо-Юдо"
16:52 | 14 февраля
Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В водоеме на территории Хвалынского района погиб ребенок

Новости / ЧП
В водоеме на территории Хвалынского района погиб ребенок


По данному факту следственным отделом по городу Балаково организовано проведение доследственной проверки.

Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, трагедия произошла 14 февраля в одном из сел района. Предположительно, днем 8-летний мальчик вышел погулять рядом с домом и не вернулся. Обеспокоенный отец ребенка отправился на его поиски и спустя некоторое время обнаружил сына без признаков жизни в водоеме на территории села.

- В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, изучаются условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, следователи выясняют предназначение указанного водоема (естественный или искусственно созданный). По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в управлении.

Фото http://www.province.ru