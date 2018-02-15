Своим мнением о клиниках и врачах России поделились на портале «ПроДокторов» более 750 тысяч пациентов
На портале «ПроДокторов» зафиксировано 750 000 отзывов пациентов – рекордное количество. На крупнейшем медицинском ресурсе РФ все отзывы о врачах и клиниках, работающих в разных регионах страны, перед публикацией проходят специальную проверку на достоверность. Пациенты и специалисты проявляют доверие к сайту, потому что здесь обеспечивается прозрачность, ведется строгая модерация, действуют разноформатность сервисов и политика фильтрации данных. Именно по этой причине 4 700 000 человек посещают портал каждый месяц.
Предоставляя возможность обратной связи пациентам и специалистам, портал становится хорошим инструментом управления репутацией и формирования бренда. Ресурс содержит максимально возможную официальную информацию о 32 000 государственных и частных клиник различных профилей, работающих в большинстве регионов России, а также о 500 тысячах врачей десятков специализаций.
На портале «ПроДокторов» можно не только узнать адрес и местоположение медучреждений, но и бесплатно записаться на обследование и прием к врачу, побеседовать в режиме онлайн-консультации с конкретным специалистом, вызвать врача на дом.