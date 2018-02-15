Гандболисты "СГАУ-Саратов" одержали уверенную победу над московским "УОР №2"
Очередной матч гандбольной суперлиги прошел вчера вечером в ФОКе "Юбилейный".
По информации пресс-службы саратовского клуба, почти весь первый тайм "аграрии" лидировали в основном с преимуществом в 1-2 мяча, но после двадцатой минуты матча преимущество "СГАУ-Саратов" стало увеличиваться. Итог первой половины встречи 15:11 в пользу хозяев.
В начале второго тайма наша команда забросила четыре безответных мяча и преимущество выросло до восьми мячей - 19:11. Однако гости не оставляли попыток достать соперника и к 48-й минуте сократили отставание до трех мячей - 22:19. Но саратовцы быстро восстановили комфортный отрыв и довели встречу до победы - 29:23.
Следующий домашний матч для нашей команды состоится 26 февраля. В рамках 1/4 Кубка России "аграрии" будут принимать уфимский "УГНТУ-ВНЗМ".
Фото пресс-службы ГК "СГАУ-Саратов"