Полицейскими изъята крупная партия алкогольной продукции
Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, факт хранения, производства и продажи фальсифицированной алкогольной продукции был выявлен в поселки Дубки. На территории автостоянки сотрудниками полиции обнаружены две гаражных постройки, в которых находилось около 3 тысяч бутылок водки сомнительного качества.
В дальнейшем, в ходе проведения проверочных мероприятий, сотрудниками полиции было обнаружено складское помещение, в котором хранились пластиковые канистры со спиртосодержащей жидкостью общим объемом около 4 тысяч литров. Также на складе было обнаружено оборудование для розлива сырья в стеклянную тару.
Сотрудниками полиции установлены лица, причастные к хранению, производству и реализации указанной продукции. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело.