Саратов отмечает День вывода советских войск из Афганистана
Торжественное мероприятие «Мы помним» пройдет сегодня в Городском доме культуры национального творчества.
По информации городского управления по культуре, в фойе перед началом памятного мероприятия откроется фотовыставка. В экспозиции будут представлены фотографии с мест боевых действий участников Афганской войны. Здесь же будет звучать аранжировка известных композиций в исполнении оркестра «Саратов - бэнд» под руководством Юрия Жимского.
После официальной части состоится концерт творческих коллективов: солистов вокальной студии «Коктейль», солиста Сергей Михалева, танцевальной студии «Капитошка» и образцового коллектива «Фантазия».
Фото http://www.ote4estvo.ru