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Киновидеоцентр организует показ в районных Домах культуры мультфильма "Чудо-Юдо"

Новости / Культура
Киновидеоцентр организует показ в районных Домах культуры мультфильма "Чудо-Юдо"


Новую полнометражную отечественную мультипликационную ленту режиссера Артема Лукичева покажут также саратовским зрителям в рамках проекта "Семейные киночетверги".

"Сюжет мультфильма "Чудо-Юдо" разворачивается «в некотором царстве, в некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Целыми днями он занимается важнейшим государственным делом — диктует мемуары о своих несуществующих подвигах. Но однажды пропадает Царевна Варвара из соседнего царства, а на границе Царства появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо. И посылает Царь своих сыновей победить его и, тем самым, приумножить славу царского рода. Младший из сыновей Иван и не подозревает, что дракон этот — совсем не тот, за кого себя выдает…", - анонсируют показ организаторы.

Главных героев мультистории озвучивали Ирина Медведева, Антон Макарский, Людмила Артемьева, Александр Пожаров, Иван Добронравов и другие.

Фото https://static-sesure.cdn.megafon.tv