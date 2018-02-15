Киновидеоцентр организует показ в районных Домах культуры мультфильма "Чудо-Юдо"
Новую полнометражную отечественную мультипликационную ленту режиссера Артема Лукичева покажут также саратовским зрителям в рамках проекта "Семейные киночетверги".
"Сюжет мультфильма "Чудо-Юдо" разворачивается «в некотором царстве, в некотором государстве», где живет Царь Еремей с тремя сыновьями. Целыми днями он занимается важнейшим государственным делом — диктует мемуары о своих несуществующих подвигах. Но однажды пропадает Царевна Варвара из соседнего царства, а на границе Царства появляется дракон – настоящее Чудо-Юдо. И посылает Царь своих сыновей победить его и, тем самым, приумножить славу царского рода. Младший из сыновей Иван и не подозревает, что дракон этот — совсем не тот, за кого себя выдает…", - анонсируют показ организаторы.
Главных героев мультистории озвучивали Ирина Медведева, Антон Макарский, Людмила Артемьева, Александр Пожаров, Иван Добронравов и другие.
Фото https://static-sesure.cdn.megafon.tv