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Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике

Новости
Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике


Свои знания продемонстрировали победители муниципальных этапов.

По информации министерства образования области, в испытаниях, которые проходили на базе лицея №37, приняли участие 93 обучающихся общеобразовательных организаций.

Право на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников получили участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также школьники, которые стали победителями и призерами регионального этапа в прошлом учебном году.

Победителями регионального этапа стали Владимир Борисов (лицей №37), Алексей Холодов и Алексей Мошкин (физико-технический лицей №1).

В рамках проведения регионального этапа олимпиады также прошла олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла для обучающихся 7-8 классов. В ней принял участие 51 школьник.

Победителями олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла стали Виктор Шилов, ученик Лицея прикладных наук г. Саратова и Даниил Серафанников, ученик Гимназии № 3 г. Саратова.

Призерами стали Алексей Шнирельман, Никита Козлов, Роман Цхай (физико-технический лицей №1), Кирилл Трефилов (лицей прикладных наук), Денис Рудик, Иван Ильин (лице1 №1 г.Балаково), Михаил Мосияш (гимназия №1 г.Саратова).

Фото http://physics.vogu35.ru