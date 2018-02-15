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В 2018 году в Саратове отремонтируют около 70 км автодорог

Новости
В 2018 году в Саратове отремонтируют около 70 км автодорог


Список объектов в Саратовской агломерации, которые приведут в порядок в рамках по приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвердил Росавтодор.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, на 2018-2019 годы прошел согласование всех заинтересованных сторон. В настоящий момент начаты конкурсные процедуры. Торги по выбору подрядчиков планируется провести 16-19 марта. Ожидается, что контракты на ремонт дорог будут заключены в конце марта.

В соответствии с планом 2018 году в рамках проекта будет выполнен ремонт 66,8 км автодорог в Саратове, 19,5 - в Энгельсе, а также 54 км региональных дорог.

На указанные мероприятия запланированы средства в объеме 2 млрд. рублей, в том числе 1 млрд рублей - из федерального бюджета, 999,8 млн рублей - из областного, 200 тыс. рублей - из местных бюджетов.

В частности, в Саратове отремонтируют дорогу на Усть-Курдюм от КП ГИБДД до Гусельского моста, Новоастраханское шоссе, проспект Энтузиастов, дорогу на Кумысную поляну. Кроме того, продолжатся работы на Песчано-Уметском и Сокуровском трактах. В Энгельсе отремонтируют автомобильные дороги на ул. Промышленной, Ф.Энгельса, Полтавской, Рабочей, Студенческой и других. Также планируется провести ремонт участков региональных и межмуниципальных дорог Саратов - Красный Текстильщик, Саратов – Дубки - Новая Липовка, Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай, а также Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград в Марксовском и Энгельсском районах.

На автоподъезде к г. Саратову (Вольский тракт) и на дороге Саратов - Усть-Курдюм города будут построены надземные пешеходные переходы, отвечающие всем современным требованиям.

- Всего в списке агломерации значится 68 объектов, но за счет экономии на торгах их список может увеличиться, - отметили в минтрансе.

Фото http://nversia.ru