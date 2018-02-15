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В Балакове 15-летний подросток задержан по подозрению в грабеже

Новости / ЧП
В Балакове 15-летний подросток задержан по подозрению в грабеже


Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, жертвой нападения стала 68-летняя жительница Балакова. Женщина возвращалась домой из поликлиники, зашла в подъезд по ул. Лобачевского. Там ее обогнал у лифта незнакомый молодой человек, который начал вырывать у нее сумочку. Женщина упорно сопротивлялась, однако толкнул ее в плечо и из-за резкой боли ей пришлось ослабить хватку. Нападавший вырвал сумочку и выбежал из подъезда.

Пенсионерка проследовала за грабителем и успела проследить, в какой переулок он свернул. После этого она позвонила в полицию.

Злоумышленник был установлен и задержан по горячим следам: сотрудник уголовного розыска в продуктовом магазине по приметам, описанным потерпевшей, в одном из покупателей узнал подозреваемого. Задержанным оказался 15-летний местный житель. У него изъята похищенная сумочка, в которой находились сотовый телефон, документы, 950 рублей и рентгеновский снимок.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о направлении подозреваемого в специализированное образовательное учреждение для несовершеннолетних.

Фото https://om-saratov.ru