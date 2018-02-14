Саратовцев ждет сказочный "Семейный киночетверг"

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Это приключенческая история о том, как трем братьям-фермерам из бедной семьи приходится отправиться в опасное путешествие к троллям, чтобы спасти принцессу. В награду за ее спасение они могут получить руку принцессы и еще полкоролевства. Путь героев непрост, им пытаются помешать соперники. Но братья преодолевают все преграды. А во время своего захватывающего путешествия становятся еще более крепкой семьей, опорой и поддержкой друг для друга.Фильм порадует зрителей красочными пейзажами, колоритными персонажами и тонким юмором. Авторы ленты дополнили картинку прекрасным музыкальным сопровождением – всемирно известной композицией «В пещере горного короля» Эдварда Грига.Киносказка идеально подходит для семейного просмотра. Об этом сообщает областной методический киновидеоцентр.Фото http://image.tmdb.org