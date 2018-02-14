С начала года в области произведено более 12 тысяч тонн молока
Лидируют животноводческие предприятия Марксовского, Базарно-Карабулакского, Калининского и Татищевского районов.
По информации министерства сельского хозяйства области, за истекший период 2018 года в сельхозпредприятиях произведено 12,4 тыс. тонн молока. Валовой надой молока за сутки составил 303 тонны, надой молока от коровы за сутки 14,1 кг (+0,8 кг к 2017 году). С начала года у населения закуплено 2,1 тыс. тонн молока.
В производстве молока лидируют Марксовский (6316 тонн), Базарно-Карабулакский (881 тонна), Татищевский (7014 тонн) и Калининский (668 тонн) районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в сельхозпредприятиях Марксовского (25,4 кг), Энгельсского (18,4 кг), Калининского (16,8 кг) и Саратовского (16,0 кг) районов.
Фото http://www.netsmol.ru