Доход семьи поможет рассчитать он-лайн калькулятор

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По информации пресс-службы регионального ОПФП, с помощью он-лайн калькулятора можно быстро определить, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.Калькулятор мгновенно рассчитает доход на одного члена семьи за 12 предшествующих календарных месяцев и сравнит его с 1,5-кратной величиной прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Для расчета берутся данные за второй квартал предшествующего года. В Саратовской области это 14371,50 рублей. Но эти данные вводить не требуется – все заложено в программе. Буквально через секунду на экране появится ответ: положена ли семье ежемесячная выплата из средств материнского капитала или нет. Отрицательный ответ обязательно сопровождается справкой, объясняющей причину отказа.Он-лайн калькулятор находится в разделе «Получателям МСК». Нужно зайти во вкладку «Как получить и потратить материнский капитал», затем - «Как получить ежемесячную выплату» и перейти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».Фото http://birobidjan.bezformata.ru