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Две женщины погибли на пожаре в Ровном

Новости / ЧП
Две женщины погибли на пожаре в Ровном




Проводится доследственная проверка.

По информации пресс-службы следственного управления региона, 13 февраля в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 76-летней хозяйки жилища и ее 46-летней родственницы (предположительно, дочери).

В настоящее время следователи продолжают выяснять причины трагедии. Проводится осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://vesti.vesti.lv