Две женщины погибли на пожаре в Ровном
Проводится доследственная проверка.
По информации пресс-службы следственного управления региона, 13 февраля в ночное время в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 76-летней хозяйки жилища и ее 46-летней родственницы (предположительно, дочери).
В настоящее время следователи продолжают выяснять причины трагедии. Проводится осмотр места происшествия и иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Фото http://vesti.vesti.lv