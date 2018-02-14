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В Саратове задержаны подозреваемые в поджоге аптек

Новости / ЧП
В Саратове задержаны подозреваемые в поджоге аптек

Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения или повреждения имущества.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, полицейскими задержаны два подельника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанных. В качестве возможных версий совершений указанных преступлений рассматривается и версия, связанная с оказанием давления на возможных конкурентов в сфере аптечного бизнеса.

Как пояснил задержанный на месте преступления подозреваемый, за каждый поджог он получал от своего сообщника по 5 тысяч рублей.