В музее имени А.Н.Радищева открывается фотовыставка "Золотая черепаха"
15 февраля в 17:00 состоится открытие международной фотовыставки дикой природы «Золотая Черепаха» в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева по адресу: Радищева, 41.
«Золотая Черепаха» - крупнейший культурный эколого-просветительский проект в мире, одна из самых масштабных фотовыставок, посвящённых дикой природе, это 130 стран-участниц, 10 000 авторов, 100 000 работ, 5 000 000 посетителей по всему миру за 11 лет истории фестиваля.
«Золотая Черепаха» дает возможность фотографам, художникам и дизайнерам поделиться своими лучшими произведениями с общественностью, тем самым пропагандируя бережное отношение к окружающему миру.