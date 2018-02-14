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14:55 | 14 февраля
В Балакове 15-летний подросток задержан по подозрению в грабеже
13:43 | 14 февраля
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12:33 | 14 февраля
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11:40 | 14 февраля
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10:48 | 14 февраля
Две женщины погибли на пожаре в Ровном
10:01 | 14 февраля
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09:10 | 14 февраля
В музее имени А.Н.Радищева открывается фотовыставка "Золотая черепаха"
18:00 | 13 февраля
На сцене Академдрамы состоятся Большие гастроли Театра Олега Табакова
17:20 | 13 февраля
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16:37 | 13 февраля
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В музее имени А.Н.Радищева открывается фотовыставка "Золотая черепаха"

Новости / Главное из рубрик / Культура
В музее имени А.Н.Радищева открывается фотовыставка "Золотая черепаха"

15 февраля в 17:00 состоится открытие международной фотовыставки дикой природы «Золотая Черепаха» в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева по адресу: Радищева, 41.

«Золотая Черепаха» - крупнейший культурный эколого-просветительский проект в мире, одна из самых масштабных фотовыставок, посвящённых дикой природе, это 130 стран-участниц, 10 000 авторов, 100 000 работ, 5 000 000 посетителей по всему миру за 11 лет истории фестиваля.

«Золотая Черепаха» дает возможность фотографам, художникам и дизайнерам поделиться своими лучшими произведениями с общественностью, тем самым пропагандируя бережное отношение к окружающему миру.