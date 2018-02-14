Первый в стране конкурс юных поэтов «Талант, согревающий добром» организуется по инициативе московской школьницы Александрии Лаптевой

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Несмотря на столь юный возраст, девочка не обделена вниманием СМИ. Этому способствуют ее многочисленные таланты и личные качества. К слову сказать, Александрия не только замечательно поет и работает моделью, но и отлично учится в школе. К примеру, в том же 2015-м году Александрия удостоилась звания «Ученик года, а годом позднее ей не нашлось равных по всероссийским проверочным работам за четыре класса начальной школы.Помимо этого талантливая девочка занимает активную социальную позицию. Она растет в многодетной семье, и родители дали ей правильное воспитание. Александрия занимается организацией творческих вечеров и концертов для ветеранов, вместе с семьей и друзьями помогает малоимущим пенсионерам.После знакомства с воспитанниками детских домов и приютов Александрия загорелась идеей организации Национального детско-юношеского конкурса поэтов-песенников «Талант, согревающий добром». В его рамках к грядущему лету будут отобраны лучшие поэтические работы, часть из которых ляжет на музыку известных отечественных композиторов. Конкурс станет одной из первых общественных проектов, которые реализуется в рамках огромной президентской программы «Десятилетие детства», которая будет реализоваться в стране в период с 2018 по 2027 годы. Так что, интересных проектов и работы хватит на всех.