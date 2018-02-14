На Театральной площади открылась медовая ярмарка
Она будет работать в течение всей масленичной недели, по 18 февраля включительно.
Посетители смогут приобрести разнообразные сорта меда (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный, майский и т.д.) и другие продукты пчеловодства. Свой товар в Саратов привезли порядка 20 пчеловодов-любителей со всего региона.
Ярмарка работает ежедневно с с 8.00 до 18.00.
Кроме того, 17 февраля на Театральной площади Саратова пройдет традиционная ярмарка выходного дня по реализации сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров и товаров народных промыслов. Время работы - с 8.00 до 16.00.
Фото http://uploads.gazeta-nagatinsky-zaton.ru