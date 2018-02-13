Школы Саратова закрывают на карантин
Занятия отменяются с 14 по 24 февраля включительно.
По информации городского комитета по образованию, решение принято сегодня на основании предписания Главного государственного санитарного врача по г.Саратову "О дополнительных мерах по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г. Саратова".
Занятия будут приостановлены с завтрашнего дня во всех учреждениях общего и дополнительного образования областного центра.
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