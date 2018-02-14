На сцене Академдрамы состоятся Большие гастроли Театра Олега Табакова
С 21 по 25 апреля 2018 года на сцене Саратовского академического театра состоятся гастроли Московского театра Олега ТАБАКОВА.
Эти гастроли проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Организатор программы — Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности, учрежденный Министерством культуры Российской Федерации для формирования, координации и реализации полномасштабных театральных гастролей ведущих театров страны.
Зрители увидят следующие спектакли:
21 и 22 апреля в 19.00 «Кинастон» Д. Хэтчер 18+
23 апреля в 19.00 «Волки и овцы» А.Н.Островский 16+
24 апреля в 19.00 «Брак 2.0» по комедиям А. П. Чехова 16+
25 апреля в 19.00 «Школа жён» Жан-Батист Мольер 16+
Билеты уже в продаже!