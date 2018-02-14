Случаев заболеваемости гриппом в Саратове не зарегистрировано
По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в целом по Саратову находится на неэпидемическом уровне. Случаев заболеваемости гриппом в городе не зарегистрировано.
Иммунизация учащихся и воспитанников, работников образовательных учреждений в эпидсезоне 2017/2018 гг. проведена в плановом режиме. Прививку от гриппа сделали 100% граждан, пожелавших по медицинским показаниям пройти вакцинацию.
Комитетом по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» проводится ежедневный мониторинг заболеваемости детей по каждому образовательному учреждению города. В целом по городу уровень заболеваемости среди учащихся городских школ по состоянию на 13 февраля 2018 года составляет 9,5 %.
Напомним, что с завтрашнего дня во всех учреждения общего и дополнительного занятия будут на десять дней приостановлены занятия.