Академдрама репетирует "Анну в тропиках"
В репетиционном зале Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова начались подготовка к новому спектаклю.
Пьеса «АННА В ТРОПИКАХ» современного американского драматурга НилоКруза получила престижную Пулитцеровскую премию в 2003 году.
Режиссер-постановщик – Марина ГЛУХОВСКАЯ.
Художник-постановщик – Юрий НАМЕСТНИКОВ.
В спектакле заняты: заслуженный артист России Виктор Мамонов, артисты Алиса Зыкина, Татьяна Родионова, Зоя Юдина, Валерий Малинин, Александр Фильянов, Александр Каспаров, студентки СГК Екатерина Дудченко и Анастасия Парамонова и др.
Премьера спектакля запланирована на апрель 2018 года, - сообщает пресс-служба театра имени И.А.Слонова.