Григорий Аредаков расскажет о легендах Саратовского театра драмы
В этом сезоне продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».
Театр приглашаем зрителей 17 февраля 17.00, в Музей театра, где состоится девятая встреча (четвертая – в этом сезоне).
Тема вечера: Легенда о легендах.
Художественный руководитель театра народный артист России Григорий Анисимович Аредаков представит редкие аудиозаписи из архива театра и поделится своими воспоминаниями о коллегах и партнерах по сцене.
Автор цикла Ольга Харитонова
Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.