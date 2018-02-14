14 Февраля 2018 04:43 СРЕДА
Новости
18:00 | 13 февраля
На сцене Академдрамы состоятся Большие гастроли Театра Олега Табакова
17:20 | 13 февраля
На Театральной площади открылась медовая ярмарка
16:37 | 13 февраля
Академдрама репетирует "Анну в тропиках"
15:50 | 13 февраля
Случаев заболеваемости гриппом в Саратове не зарегистрировано
15:37 | 13 февраля
Первый в стране конкурс юных поэтов «Талант, согревающий добром» организуется по инициативе московской школьницы Александрии Лаптевой
15:00 | 13 февраля
Григорий Аредаков расскажет о легендах Саратовского театра драмы
14:17 | 13 февраля
В День всех влюбленных ЗАГС приглашает на романтическое шоу
14:14 | 13 февраля
Школы Саратова закрывают на карантин
13:30 | 13 февраля
В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 300 тонн овощей закрытого грунта
12:26 | 13 февраля
В Саратове обнаружены десятки открытых канализационных люков
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Григорий Аредаков расскажет о легендах Саратовского театра драмы

Новости
Григорий Аредаков расскажет о легендах Саратовского театра драмы

В этом сезоне продолжается цикл вечеров «Легенды Саратовского театра драмы».

Театр приглашаем зрителей 17 февраля 17.00, в Музей театра, где состоится девятая встреча (четвертая – в этом сезоне).

Тема вечера: Легенда о легендах.

Художественный руководитель театра народный артист России Григорий Анисимович Аредаков представит редкие аудиозаписи из архива театра и поделится своими воспоминаниями о коллегах и партнерах по сцене.

Автор цикла Ольга Харитонова

Для всех желающих, вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте театра.