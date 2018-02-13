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В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 300 тонн овощей закрытого грунта

Новости / АПК
В тепличных хозяйствах Саратовской области произведено более 300 тонн овощей закрытого грунта

По оперативным данным тепличными хозяйствами Саратовской области собрано более 300 тонн овощей закрытого грунта. Из указанного объема собрано 276 тонн огурца, прочих культур - более 29 тонн.

Тепличными хозяйствами Саратовской области в прошедшем году собрано 35,4 тыс. тонн овощей закрытого грунта или 108% к уровню 2016 года. Из данного объема огурца собрано 19,8 тыс. тонн, томатов – 15,3 тыс. тонн, прочих культур более 211 тонн.

На сегодня общая площадь теплиц составляет 113 га, из них зимних 90,8 га, пленочных - 22 га. Наибольшие объемы производств