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В Саратове обнаружены десятки открытых канализационных люков

Новости / Новости ЖКХ
В Саратове обнаружены десятки открытых канализационных люков


Работа по обследованию территорий всех районов и выявлению открытых смотровых и канализационных колодцев продолжается.

По информации пресс-службы городской администрации, контроль за наличием и исправным состоянием люков и своевременное проведение их замены возложено на владельцев подземных коммуникаций. После обнаружения опасного объекта место огораживается, направляется заявка собственнику.

Сообщается, что в Октябрьском районе выявлено 9 таких адресов. В Кировском районе проведено обследование территорий в микрорайоне "Солнечный-2". По его результатам закрыты 7 смотровых колодцев. Работы по установке 16 крышек люков также проведены на бульваре Героев Отечества.

В Заводском районе восстановлены 16 крышек люков. В Волжском районе в понедельник состоялся инспекционный по адресам, предоставленным общественниками и СМИ. Колодцы закрыты по восьми адресам.

Во Фрунзенском районе на участке по ул. Вольская проведена замена ранее поврежденной крышки люка смотрового колодца и ремонтно-восстановительные работы.

В Ленинском районе по выявленным фактам проведены работы по закрытию колодцев по ул. им. И.В. Панфилова, 1, ул. Топольчанская и ул. им. С.Ф.Тархова в районе ФОК "Кристаллик", ул.им. А.И.Куприянова, 7, Лунная, 25. Кроме того, администрация района обратилась в ООО "Концессии водоснабжения – Саратов" с просьбой принять срочные меры по закрытию колодцев на пересечении улиц 2-я Прокатная и Безымянная, ул.Гвардейская, 13, Лунная, 1,3.

По информации ООО "Концессии водоснабжения – Саратов", за выходные, 10 и 11 февраля, было закрыто 24 колодца.

Напомним, что 3 февраля в Ленинском районе погиб 5-летний ребенок, который провалился в открытый канализационный колодец. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото http://chaiknews.ru