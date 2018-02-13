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В Саратове впервые исполнят на органе "Призрак оперы" и "Кошки"

Новости / Культура
В Саратове впервые исполнят на органе "Призрак оперы" и "Кошки"

14 февраля 2018 года в рамках XXVI Международного саратовского органного фестиваля на сцене Большого зала консерватории состоится большой праздничный концерт, посвящённый Дню Святого Валентина.

Впервые на органе прозвучат обработки рок-опер "Призрак оперы" и "Кошки" Эндрю Уэббера, песен группы «Биттлз» и оркестра Поля Мориа, песен телесериала «Мастер и Маргарита», лучшие неаполитанские песни.

Свои уникальные переложения представит признанная российская органистка Мария Блажевич! Украшение концерта – блистательный певец, обладающий бархатным баритоном, любимец саратовской публики – Михаил Журков. В его исполнении в этот день, конечно, только песни о любви – от старинных арий 16-17 века до самых знаменитых итальянских и неополитанских романсов.

Органистка Мария БЛАЖЕВИЧ стажировалась у ведущих мировых органистов, лауреат 7 международных конкурсов, выступает как с сольными, так и с ансамблевыми программами с ведущими коллективами и солистами России. Неоднократно концертировала в Испании, Франции, Германии, Латвии, Эстонии.